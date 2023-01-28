В Госдуме заявили, что по проектам законов об отсрочках от призыва по мобилизации идет согласование

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над проектами законов об отсрочках от призыва по мобилизации продолжается, идет согласование.

"Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование. Все вопросы мы держим на контроле", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Картаполов сообщил, что в настоящее время в "законодательном пакете" комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме.

"Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания", - отметил глава комитета.