Борисов заявил, что России нужно выпускать по 200-250 орбитальных спутников в год

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия к 2030 году должна нарастить группировку орбитальных спутников и иметь тысячу аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"К 2030 году нам надо иметь группировку минимум в тысячу аппаратов", - сказал Борисов на пленарном заседании 47-х "Королёвских чтений" во вторник.

Он добавил, что для этого нужно будет выпускать по 200-250 спутников в год.

21 декабря 2022 года Борисов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что Россия к 2026 году должна увеличить выпуск спутников до 250 аппаратов в год.

По его словам, предприятия космической отрасли к 2030 году должны производить по одному спутнику в день.

20 октября глава госкорпорации сообщил, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день. По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.