Мишустин заявил о необходимости увеличить группировку спутников до тысячи

Премьер предложил привлекать частный бизнес к серийному производству спутников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - России необходимо ускоренно нарастить спутниковую группировку до тысячи космических аппаратов, заявил на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для сохранения позиций России, нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений, прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи и основой станет проект "Сфера"", - сказал он.

Он добавил, что предстоит развивать мощности по серийному выпуску космических аппаратов и привлечь к этой работе частный бизнес.

В июле 2018 года президент Владимир Путин на "прямой линии" анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".