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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Белгородский губернатор попросил Путин о помощи в строительстве жилья для потерявших дома при обстрелах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Около 6,5 тыс. белгородцев отселены из приграничных сел и фактически являются беженцами, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину на встрече во вторник.

Гладков попросил у президента помощи в строительстве жилья для жителей области, потерявших дома при обстрелах.

"Я хотел вас попросить о помощи в выделении средств по строительству жилья для этой категории жителей, потому что бюджет Белгородской области на сегодняшний день это вынести не сможет", - сказал Гладков.

Он добавил, что в Белгородской области разрушениям подверглись порядка 2,5 тыс. жилых домов и квартир. Около 2 тыс. из них отремонтированы за счет фонда, сформированного на средства бизнеса.

"Я обратился к бизнесу. И на сегодняшний день мы восстановили за счет этого фонда (...) почти 2 тысячи домов и квартир. 500 находятся в работе. Но к этому прибавляются дома, которые мы отселили. Они находятся вдоль границы, (...) под постоянным обстрелом, они разрушаются", - сообщил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков Владимир Путин
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