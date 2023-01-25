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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

РКН назвал неполадки иностранного CDN причиной сбоя в работе интернет-сервисов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сбой в работе иностранной сети доставки контента стал причиной недоступности для российских пользователей ряда зарубежных сервисов, в том числе компании Apple, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре, сославшись на информацию Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Сбой был временным, сейчас этот конкретный иностранный CDN работает стабильно, отметили в РКН.

Ранее 25 января многие российские пользователи магазина приложений App Store и сервиса Steam испытали проблемы с доступом к этим ресурсам. AppStore не открывался без VPN.

Позже стало известно о проблемах сервисов корпорации Microsoft, в частности Azure, что подтвердил сайт компании. По данным Downdetector, сервисы Teams, Xbox Live, Outlook и Microsoft 365 были недоступны для пользователей в ряде стран с 10:30 по Москве. В самой Microsoft сообщили, что могут быть проблемы с работой SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и Microsoft Graph.

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры интернета. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов. Со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и несколько функций безопасности. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai.

App Store Steam Роскомнадзор CDN Microsoft
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