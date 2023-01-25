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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Володин и несколько депутатов Госдумы опубликуют свои декларации о доходах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и ряд депутатов заявили, что опубликуют свои декларации о доходах, несмотря на открывшуюся в законе возможность этого не делать.

"Мы с Алимовой (депутат от КПРФ Ольга Алимова - ИФ) опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать", - сказал Володин в среду на пленарном заседании в ходе обсуждения соответствующего закона.

Он признал, что теперь с принятием закона, появляются нормы, которые "позволяют закрыться, но, с другой стороны, если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, он должен быть и открыт, он должен рассказать, откуда у него имущество, где какое".

"Дальше - уже либо будет доверие, либо нет. Все зависит от нас с вами, кто-то может воспользоваться этим, кто-то не воспользоваться", - сказал спикер.

Реагируя на заявления депутатов с мест, Володин подытожил, что и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия - За правду"), и Алексей Диденко (ЛДПР), и Михаил Матвеев (КПРФ) свои декларации тоже опубликуют.

Госдума в среду приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде.

"В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная, статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов", - пояснил норму журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки были внесены Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом.

Вячеслав Володин Госдума
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