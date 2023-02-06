Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что декларации о доходах депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обобщенном виде и без указания персональных данных, сообщается на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в законодательство, касающееся общих принципов организации публичной власти в субъектах РФ.

Закон в целом касается правового регулирования осуществления полномочий депутатами законодательных органов субъектов РФ и депутатами представительных органов муниципальных образований, а также порядка представления ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В частности, предусматривается, что на официальных сайтах региональных законодательных органов и представительных органов муниципальных образований будет размещаться обобщенная (статистическая) информация об исполнении или ненадлежащем исполнении депутатами обязанности представлять соответствующие сведения.

Аналогичная норма распространяется на сенаторов РФ и депутатов Госдумы.

"На официальных сайтах Совета Федерации и Государственной Думы будет размещаться обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) сенаторами Российский Федерации, депутатами Государственной Думы обязанности представлять соответствующие сведения. Порядок осуществления доступа к указанной информации и размещения ее на официальном сайте определяется соответствующей палатой ФС РФ", - говорится в заключении комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству на закон.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял журналистам, что теперь при размещении информации о представлении парламентариями своих деклараций в интернете не будут публиковаться их персональные данные.

Закон также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе.

Одновременно законом устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта РФ может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.

Вводится дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа региона или депутата представительного органа муниципального образования в случае отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях соответствующего представительного органа в течение шести месяцев подряд.