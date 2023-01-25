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Дума приняла закон о публикации обезличенных деклараций о доходах парламентариев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде, следует из принятых Госдумой в третьем, окончательном чтении поправок к закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

"В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная, статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов", - сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки были внесены Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом.

Закон также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе.

Кроме того, их полномочия могут быть прекращены за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта в течение полугода.

Госдума
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