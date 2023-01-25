Путин сказал, что еще рано отправлять студенческие стройотряды в новые регионы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в принципе поддерживает идею участия студенческих стройотрядов в восстановлении новых территорий, но считает, что пока студентов туда отправлять опасно. Он сказал это в МГУ на встрече со студентами.

"Конечно, востребованы студенческие отряды по восстановлению территорий. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает, для того, чтобы это развернуть широко, это вопросы безопасности", - ответил он на предложение одного из студентов.

"Некоторые из вас были там, и вы знаете, как там непросто пока, на этих территориях. Поэтому если это будет в массовом порядке, то просто за каждым не уследишь. И к сожалению, противник не считается ни с чем, своих расстреливают в спину, заградотряды же создали", - добавил Путин.

По его мнению, предложенная студентами идея "сама по себе правильная". "Мы обязательно это сделаем в свое время, но надо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности", - сказал президент.