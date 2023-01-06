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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

Кластер "Ломоносов" в составе научной долины МГУ откроется к середине января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Все общестроительные работы в кластере "Ломоносов", входящем в состав инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", завершены, его открытие состоится к середине января, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Кластер "Ломоносов" станет флагманом проекта научной долины МГУ, куда войдет девять отдельных центров. Все общестроительные работы мы завершили. До середины января планируем открыть", - сказал он.

Бочкарев подчеркнул, что объект ждет разрешения на ввод, акт итоговой проверки уже подписан. "Сейчас завершается пуско-наладка инженерных систем и технологического оборудования", - добавил заммэра.

Заммэра сказал, что кластер "Ломоносов" был построен за рекордные для подобных объектов 23 месяца.

Кластер "Ломоносов" - флагман проекта инновационного центра МГУ. В 10-этажном здании расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, цифровых аддитивных технологий и центры НИОКР для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности. Также там будут созданы выставочные пространства.

Напомним, Москва возводит сразу два образовательных кластера для главных ВУЗов страны - МГУ и МГТУ имени Баумана.

Москва МГУ
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