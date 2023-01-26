Почти 70% россиян выступают за полный запрет продажи вейпов в стране

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) поддерживают идею полного запрета продажи вейпов (электронных сигарет) в РФ, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще всех данную инициативу позитивно оценивают респонденты 35-44 лет (75%). Среди россиян в возрасте до 34 лет запретить продажу электронных сигарет считают правильным 52% респондентов.

Что касается противников инициативы, среди участников опроса их доля составляет 14%, при этом среди сограждан до 34 лет такую позицию занимает каждый пятый (22%), отмечают в SuperJob.ru. Опрос показал, что среди мужчин противников запрета больше, чем среди женщин - 17% и 11% респондентов соответственно.

Согласно результатам исследования, 18% россиян затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос был проведён 24-25 января 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 368 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

18 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты парламента проработать вопрос о введении запрета на вейпы для школьников.