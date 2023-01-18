Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников
Фото: John Keeble/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты парламента проработать вопрос о введении запрета на вейпы для детей школьного возраста.

"Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, молодежи", - сказал Володин в среду на пленарном заседании.

Он выступил за то, чтобы дать поручение профильным комитетам - комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы, причем в приоритетном порядке, и "внести предложения о возможности запрета вейпов". Депутаты поддержали предложение.

Володин также поручил координировать эту работу вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. "Все-таки, вы у нас отвечаете за работу и координацию комитета по просвещению, все-таки, вся эта зараза все больше и больше захватывает школы", - отметил спикер Думы.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин на Невском пятачке почтил память защитников Ленинграда

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Восстановлена работа Керченской паромной переправы

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });