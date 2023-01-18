Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты парламента проработать вопрос о введении запрета на вейпы для детей школьного возраста.

"Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, молодежи", - сказал Володин в среду на пленарном заседании.

Он выступил за то, чтобы дать поручение профильным комитетам - комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы, причем в приоритетном порядке, и "внести предложения о возможности запрета вейпов". Депутаты поддержали предложение.

Володин также поручил координировать эту работу вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. "Все-таки, вы у нас отвечаете за работу и координацию комитета по просвещению, все-таки, вся эта зараза все больше и больше захватывает школы", - отметил спикер Думы.