Хинштейн разъяснил порядок получения штрафов за перепост "Медузы"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что пользователи Интернета не будут получать автоматических штрафов за ранее опубликованные ссылки на издание Medusa Project ("Медуза", признано в России иноагентом), чью деятельность Генпрокуратура признала нежелательной в России.

"Да, действительно, теперь все материалы "Медузы" являются материалами нежелательной организации, а значит, запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Никаких "подвешенных" штрафов в данном случае нет и быть не может", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора".

"Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию, и только потом - в случае невыполнения требований - наложат штраф. В данном случае законопослушным гражданам опасаться нечего", - написал Хинштейн.

Так он прокомментировал сообщения о том, что теперь можно получить штраф за активную ссылку на любой материал "Медузы", в том числе и сделанную давно.

26 января Генпрокуратура признала нежелательной для страны деятельность Medusa Project, решив, что эта деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Иностранным агентом издание было признано в апреле 2021 года.