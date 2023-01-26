"Медуза" признана нежелательной в РФ организацией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Medusa Project (также признана иноагентом).

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", - заявили в Генпрокуратуре.

Как считают в надзорном ведомстве, деятельность "Медузы" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В Генпрокуратуре сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования".

23 апреля 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов издание Medusa Project ("Медуза"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

В октябре 2021 года Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы издания на признание его иноагентом.