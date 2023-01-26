Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

"Медуза" признана нежелательной в РФ организацией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Medusa Project (также признана иноагентом).

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", - заявили в Генпрокуратуре.

Как считают в надзорном ведомстве, деятельность "Медузы" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В Генпрокуратуре сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования".

23 апреля 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов издание Medusa Project ("Медуза"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

В октябре 2021 года Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы издания на признание его иноагентом.

Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин попросил разобраться с 95 "замершими" в Думе правительственными законопроектами

Володин попросил разобраться с 95 "замершими" в Думе правительственными законопроектами

Власти Москвы прекращают договоры аренды на все помещения "Сахаровского центра"

В Думе не видят необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана
Пандемия коронавируса

Суточное число заболевших COVID-19 в РФ впервые с начала года превысило 7 тыс. человек

РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Что произошло за день: среда, 25 января

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Туле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });