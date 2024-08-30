Иноагентами признаны Елена Лукьянова и Галина Тимченко

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами юриста Елену Лукьянову, медиаменеджера Галину Тимченко, а также автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности" и объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020".

По информации министерства, Лукьянова участвовала "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", распространяла фейки о решениях и политике российских властей, выступала против СВО. Кроме того, она взаимодействовала с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Сейчас, по данным Минюста, она живет за границей.

Издателю проекта Meduza (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимченко вменяется участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. По данным Минюста, она выступала против СВО, распространяла фейки о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного российской армии. "Является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов и перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации". Она, как и Лукьянова, проживает за пределами России.

"Гражданская инициатива против экологической преступности" распространяла фейки о решениях и политике российских властей, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также выступала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, считает Минюст.

"Объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Руководители и учредители объединения включены в реестр иностранных агентов", - сказано в пресс-релизе.

23 апреля 2021 года Минюст внес в реестр СМИ - иностранных агентов издания Medusa Project ("Медуза). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

В октябре 2021 года Мосгорсуд отклонил апелляцию издания на признание его иноагентом.

В январе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность проекта нежелательной в России. Информационные ресурсы Meduza на территории России блокируются.