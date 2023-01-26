В "Росэнергоатоме" опровергли заявления МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Взрывов на территории и в непосредственной близости от АЭС в Энергодаре Запорожской области в последние дни не было, заявил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Взрывов на территории и в непосредственной близости от АЭС в Энергодаре Запорожской области в последние дни не было, заявил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Никаких взрывов у стен и в непосредственном периметре атомной станции не было в последние дни", - сказал Карчаа, комментируя заявление МАГАТЭ.

При этом он заявил об избирательности заявлений экспертов МАГАТЭ. Как сказал Карчаа, эксперты игнорировали удары непосредственно по самой АЭС, хотя они каждый день осуществляют пешие осмотры территории.

"Мы расцениваем это как провокационную обеспокоенность", - добавил советник главы концерна.

Карчаа также подтвердил, что ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы береговой линии Энергодара, российские силы открывают ответный огонь из установок на значительном удалении от станции.

Ранее в четверг МАГАТЭ в заявлении, распространенном от имени главы агентства Рафаэля Гросси, проинформировало о сильных взрывах неподалеку от Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

После присоединения Запорожской области к РФ по результатам референдума, объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

По сообщениям Минобороны РФ, обстрелы АЭС велись практически ежедневно летом и периодически осенью прошлого года. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.