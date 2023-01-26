МАГАТЭ сообщило о сильных взрывах вблизи ЗАЭС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - МАГАТЭ в заявлении, распространенном в четверг от имени главы агентства Рафаэля Гросси, проинформировало о сильных взрывах неподалеку от Запорожской АЭС.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, сообщают, что за пределами объекта прозвучали мощные взрывы", - сообщается в документе.

"Некоторые взрывы звучали вдалеке от АЭС, в то время как другие прогремели очень близко от электростанции", - отмечается в сообщении.

В последнее время эксперты почти каждый день сообщали о взрывах рядом с ЗАЭС.

На ЗАЭС миссию МАГАТЭ разместили 1 сентября прошлого года.