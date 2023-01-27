Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Минздраве РФ связали рост заболеваемости COVID-19 с послепраздничной активностью граждан

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В России во второй половине января 2023 года фиксируется рост заболеваемости COVID-19, наиболее вероятно, что он связан с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников, сказал "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Во второй половине января 2023 года в России регистрируется рост заболеваемости COVID-19. За неделю с 16 по 22 января в стране было выявлено 37 544 случая заболевания, что на 27% превышает количество случаев за предыдущую неделю (29 631 случай с 9 по 15 января)", - сказал Чуланов.

По его словам, наиболее вероятно, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников и, соответственно, увеличением количества контактов.

Чуланов также сообщил, что и в России, и в мире в целом продолжает циркулировать вариант SARS-CoV-2 "омикрон". Наиболее часто среди заболевших выявляется подвариант BA.5, который стал превалирующим во второй половине 2022 года.

"COVID-19 по-прежнему представляет угрозу не только для здоровья, но и жизни наших граждан. В январе 2023 года в стране ежедневно от коронавирусной инфекции умирало от 40 до 50 человек, преимущественно в возрасте старше 70 лет. Это еще раз подчеркивает необходимость продолжать соблюдать рекомендации по ревакцинации против COVID-19 каждые шесть месяцев, в особенности лицам из групп риска", - отметил специалист.

Ранее в пятницу сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,1 тыс. случаев, став максимальным с начала года.

Хроника 09 января 2020 года – 27 января 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Источник сообщил об обысках в здании ФТС в Москве

В "Росэнергоатоме" опровергли заявления МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });