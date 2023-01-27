В Минздраве РФ связали рост заболеваемости COVID-19 с послепраздничной активностью граждан

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В России во второй половине января 2023 года фиксируется рост заболеваемости COVID-19, наиболее вероятно, что он связан с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников, сказал "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Во второй половине января 2023 года в России регистрируется рост заболеваемости COVID-19. За неделю с 16 по 22 января в стране было выявлено 37 544 случая заболевания, что на 27% превышает количество случаев за предыдущую неделю (29 631 случай с 9 по 15 января)", - сказал Чуланов.

По его словам, наиболее вероятно, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников и, соответственно, увеличением количества контактов.

Чуланов также сообщил, что и в России, и в мире в целом продолжает циркулировать вариант SARS-CoV-2 "омикрон". Наиболее часто среди заболевших выявляется подвариант BA.5, который стал превалирующим во второй половине 2022 года.

"COVID-19 по-прежнему представляет угрозу не только для здоровья, но и жизни наших граждан. В январе 2023 года в стране ежедневно от коронавирусной инфекции умирало от 40 до 50 человек, преимущественно в возрасте старше 70 лет. Это еще раз подчеркивает необходимость продолжать соблюдать рекомендации по ревакцинации против COVID-19 каждые шесть месяцев, в особенности лицам из групп риска", - отметил специалист.

Ранее в пятницу сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,1 тыс. случаев, став максимальным с начала года.