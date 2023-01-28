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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

В России за сутки COVID-19 заболели более 7,2 тыс. человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал максимальным с начала года и составил 7 219 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 989 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 5,3%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 40 субъектах РФ, снижение - в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 164 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло. Суточная заболеваемость третий день подряд становится максимальной с начала года и соответствует показателям конца декабря 2022 года, когда также регистрировалось более 7 тыс. заболевших в сутки.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека, накануне сообщалось о 41 умершем.

Выздоровели за сутки 4 384 человека, или на 10,1% меньше в сравнении с 27 января, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 931 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 944 умерших и 21 335 704 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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