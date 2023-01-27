Суд в Москве арестовал начальника IT-управления ФТС Васильева по делу о коррупции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 26 марта начальника центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрия Васильева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Защита Васильева просила избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

Васильеву предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

О задержании стало известно ранее в пятницу. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, сотрудник ФТС "подозревается в получении "откатов" на сумму 25 млн руб. при заключении госконтрактов". По словам собеседника агентства, в офисе ФТС в рамках уголовного дела прошли следственные действия.