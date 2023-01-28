Пожар на строительном рынке в Красногорске локализован

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание на территории строительного рынка в Красногорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в субботу.

"В 00:42 - локализация на площади 2,1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

К тушению пожара привлечены 87 человек и 27 единиц техники.

Как сообщалось, склад на территории строительного рынка "Синдика" в Красногорске загорелся на площади 2,1 тыс. кв. метров в ночь на субботу.