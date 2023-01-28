Открытое горение на строительном рынке в Красногорске ликвидировано
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на территории подмосковного строительного рынка "Синдика", сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
"В 02:20 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 87 человек и 27 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Красногорске, на 65 км МКАД, на территории рынка произошло возгорание в складском помещении по всей площади - 2,1 тыс. кв. метров.