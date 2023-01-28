Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Открытое горение на строительном рынке в Красногорске ликвидировано

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на территории подмосковного строительного рынка "Синдика", сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"В 02:20 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 87 человек и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Красногорске, на 65 км МКАД, на территории рынка произошло возгорание в складском помещении по всей площади - 2,1 тыс. кв. метров.

Московская область Красногорск Синдика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар площадью более 2 тыс. кв. метров охватил строительный рынок в Подмосковье

Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин

Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин

Что произошло за день: пятница, 27 января

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до середины 2024 года

Начальнику IT-управления ФТС вменили получение особо крупной взятки

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });