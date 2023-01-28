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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:11

Пожар на рынке "Синдика" в Красногорске полностью ликвидировали

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарным потребовалось более 20 часов на тушение крупного возгорания на территории строительного рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

В РоссииОткрытое горение на строительном рынке в Красногорске ликвидированоЧитать подробнее

"В 20:55 пожар на строительном рынке в Подмосковье полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

К тушению были привлечены более 150 человек и 39 единиц техники.

"Причина пожара устанавливается. Выводы будут сделаны по результатам пожарно-технического исследования", - добавили в ведомстве.

В ночь с пятницы на субботу склад загорелся на территории строительного рынка "Синдика" в Красногорске на площади 2,1 тысячи кв. м.

Московская область Красногорск Синдика МЧС
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