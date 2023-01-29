МИД РФ назвал обстрел ВСУ больницы в ЛНР тяжким военным преступлением

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве расценили обстрел накануне украинскими военными медицинских учреждений в ЛНР и убийство мирных граждан как тяжкое военное преступление.

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что 28 января вооруженные силы Украины, использующие системы залпового огня HIMARS производства США и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, включая спутниковую, нанесли удар по больнице в Новоайдаре Луганской народной республики Российской Федерации.

"Погибли 14 человек. Еще 24 получили ранения разной степени тяжести, - отмечается в заявлении. - Позднее в тот же день ВСУ выпустили 17 ракет по Новой Каховке в Херсонской области России. Треть из них разорвалась на территории местной больницы".

В МИД РФ подчеркнули, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям". "Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям", - говорится в документе.

"Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание", - заверили в МИД РФ.

Накануне Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно нанесли удар снарядами HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, где лечили военнослужащих и местное население.