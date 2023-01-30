Володин высказался за углубление сотрудничества России и Туркменистана в энергетике

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудничество в энергетике между Россией и Туркменистаном, в том числе в разработке новых месторождений, нужно углублять, заявил в Меджлисе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он находится в Туркменистане с визитом в составе думской делегации.

"Реализация договоренностей, достигнутых между президентами и правительствами наших стран, позволит нарастить взаимную торговлю. Речь идет, в первую очередь, о ключевом направлении двустороннего взаимодействия - нефтегазовой отрасли. Необходимо углублять сотрудничество в энергетике, в том числе разработке новых месторождений", - сказал Володин.

Он также заявил о необходимости повышения эффективности совместных проектов в энергетической, транспортной инфраструктуре, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах.

Развитие отношений в сфере транспортной инфраструктуры Володин назвал одним из приоритетных направлений, исходя из реализации проекта "Север-Юг". Также спикер отметил большое значение межрегионального взаимодействия. По его словам, с Туркменистаном успешно сотрудничают Петербург, Татарстан, Астраханская область, российская сторона намерена расширять эту практику.

Еще одним приоритетом Володин назвал укрепление связей в области образования и культуры. Спикер добавил, что сейчас в России учатся около 30 тысяч студентов из Туркменистана.

"Россия и Туркменистан придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки", - отметил также председатель Госдумы.