Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

Володин обсудил с президентом Туркменистана межпарламентское сотрудничество

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщили в пресс-службе Госдумы.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества парламентов России и Туркменистана. Володин отметил необходимость развития парламентского измерения для законодательного обеспечения решений, принятых на уровне руководства государств.

У Володина в понедельник запланирована встреча со спикером парламента республики Гульшат Маммедовой, после чего председатель Госдумы выступит перед депутатами Меджлиса Туркменистана

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Туркменистане с официальным визитом. В составе делегации представители профильных комитетов нижней палаты российского парламента.

Это первый за 11 лет визит делегации Госдумы во главе с председателем в Туркменистан.

Вячеслав Володин Туркменистан Сердар Бердымухамедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $86,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 января

Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена

"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

В Финляндии не получили от Турции никаких доказательств прогресса в вопросе членства в НАТО

Эрдоган грозит рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Что произошло за день: воскресенье, 29 января

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины

СМИ сообщили о возможном ущербе от взрывов на складе боеприпасов в Иране

Британский премьер снял с поста лидера консерваторов и вывел его из состава кабмина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });