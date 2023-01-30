Володин обсудил с президентом Туркменистана межпарламентское сотрудничество

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщили в пресс-службе Госдумы.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества парламентов России и Туркменистана. Володин отметил необходимость развития парламентского измерения для законодательного обеспечения решений, принятых на уровне руководства государств.

У Володина в понедельник запланирована встреча со спикером парламента республики Гульшат Маммедовой, после чего председатель Госдумы выступит перед депутатами Меджлиса Туркменистана

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Туркменистане с официальным визитом. В составе делегации представители профильных комитетов нижней палаты российского парламента.

Это первый за 11 лет визит делегации Госдумы во главе с председателем в Туркменистан.