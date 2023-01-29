Володин посетит Туркменистан с официальным визитом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным 29-30 января посетит с официальным визитом Туркменистан, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

В рамках поездки запланированы встречи делегации в парламенте Республики Туркменистан. Депутаты двух стран обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

На прошлой неделе Туркменистан посетила правительственная делегация России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В частности по итогам ее визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Росрыболовством и Министерством финансов и экономики Туркменистана.