Минюст предложил иностранным агентам регистрироваться добровольно

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россияне, чья деятельность попадает либо может попасть под закон об иностранном влиянии, обязаны добровольно обратиться в Минюст, чтобы их включили в реестр иностранных агентов, заявил замглавы министерства Олег Свириденко.

"Лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст России заявление о включении его в реестр (иноагентов - ИФ), - сказал он. - Если лицо не исполняет эту обязанность, а Минюст установил соответствующие факты, то оно включается в реестр".

"При прекращении соответствующей деятельности лицо может подать заявление об исключении его из реестра", - добавил замминистра.

Он напомнил, что с 1 декабря 2022 года вступил в силу федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "которым на Минюст России возложены полномочия по ведению реестра иностранных агентов".

"В реестр включаются лица, осуществляющие определенные виды деятельности, находясь при этом под иностранным влиянием. Так, формы политической деятельности, сферы и цели ее осуществления четко сформулированы в Федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и позволяют отнести ту или иную деятельность к разряду политической, - сказал Свириденко. - Все решения (о включении в реестр - ИФ) основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел".

"В рамках принципа информационной открытости на сайте Минюста публикуются сведения в отношении включенных лиц. Эти сообщения в большинстве случаев содержат информацию, полученную из отрытых источников", - сказал Свириденко, отметив, что публиковать эту информацию стало возможным в том числе и благодаря принятому федеральному закону.

"Признание лица иностранным агентом не означает запрет на осуществление им деятельности. Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений", - добавил замминистра.

Сейчас в реестре иноагентов 536 граждан и организаций.