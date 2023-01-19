Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

Определен порядок проведения плановых и внеплановых проверок иноагентов

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах. Государственный контроль осуществляется министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами (далее - органы государственного контроля) во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами", - говорится в документе.

Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

"При осуществлении государственного контроля органы государственного контроля в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативными правовыми актами министерства юстиции Российской Федерации, а также настоящим положением", - говорится в постановлении.

Плановые проверки должны будут проводиться в отношении иностранных агентов не чаще одного раза в год в соответствии с ежегодными планами проведения таких проверок на очередной календарный год.

"План проведения плановых проверок утверждается министром юстиции Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Внеплановые проверки проводятся в отношении контролируемых лиц по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 10 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", говорится в постановлении.

"В ходе проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также иные документы, поступившие от органов публичной власти, организаций и физических лиц в отношении контролируемого лица, проводится осмотр и анализ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов (в том числе с использованием сети "Интернет"), а также информации, размещенной в сети Интернет", - говорится в документе.

В нем также предусмотрено, что участие должностных лиц органов государственного контроля в мероприятиях, проводимых иностранными агентами (далее - мероприятие иностранного агента), включает: получение информации о проведении мероприятия иностранного агента, в том числе от органов государственной власти, из средств массовой информации и иных источников, и принятие решения об участии в нем; посещение мероприятия иностранного агента; составление справки о посещении мероприятия иностранного агента в срок не позднее 3-го рабочего дня со дня посещения указанного мероприятия.

Согласно постановлению правительства, по результатам государственного контроля органами государственного контроля в случае выявления нарушения законодательства об иноагентах принимаются следующие меры: выдача обязательных для исполнения в срок, составляющий не менее одного месяца, предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации; составление протокола об административном правонарушении; направление в суд заявления о запрете деятельности общественного объединения, действующего без образования юридического лица; направление в суд заявления о ликвидации юридического лица; направление иностранному агенту мотивированного решения о запрете осуществления на территории Российской Федерации заявленной для осуществления либо осуществляемой на территории Российской Федерации программы (ее части).

Кроме того, отмечается в документе, контролируемые лица, а также их уполномоченные представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля в рамках контрольных мероприятий, а также принимаемых ими решений о проведении контрольных мероприятий, актов проверки, предписаний об устранении выявленных нарушений в досудебном порядке.

Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях глава Минюста, его заместитель, к компетенции которого по распределению обязанностей отнесены вопросы государственного контроля, руководитель структурного подразделения министерства, к полномочиям которого отнесено осуществление государственного контроля, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством.

Минюст Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 19 января

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Военная операция на Украине

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Для членов "банды амазонок" запросили сроки вплоть до пожизненного по новым эпизодам

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });