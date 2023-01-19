Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

Определен порядок проведения плановых и внеплановых проверок иноагентов

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах. Государственный контроль осуществляется министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами (далее - органы государственного контроля) во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами", - говорится в документе.

Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

"При осуществлении государственного контроля органы государственного контроля в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативными правовыми актами министерства юстиции Российской Федерации, а также настоящим положением", - говорится в постановлении.

Плановые проверки должны будут проводиться в отношении иностранных агентов не чаще одного раза в год в соответствии с ежегодными планами проведения таких проверок на очередной календарный год.

"План проведения плановых проверок утверждается министром юстиции Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Внеплановые проверки проводятся в отношении контролируемых лиц по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 10 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", говорится в постановлении.

"В ходе проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также иные документы, поступившие от органов публичной власти, организаций и физических лиц в отношении контролируемого лица, проводится осмотр и анализ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов (в том числе с использованием сети "Интернет"), а также информации, размещенной в сети Интернет", - говорится в документе.

В нем также предусмотрено, что участие должностных лиц органов государственного контроля в мероприятиях, проводимых иностранными агентами (далее - мероприятие иностранного агента), включает: получение информации о проведении мероприятия иностранного агента, в том числе от органов государственной власти, из средств массовой информации и иных источников, и принятие решения об участии в нем; посещение мероприятия иностранного агента; составление справки о посещении мероприятия иностранного агента в срок не позднее 3-го рабочего дня со дня посещения указанного мероприятия.

Согласно постановлению правительства, по результатам государственного контроля органами государственного контроля в случае выявления нарушения законодательства об иноагентах принимаются следующие меры: выдача обязательных для исполнения в срок, составляющий не менее одного месяца, предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации; составление протокола об административном правонарушении; направление в суд заявления о запрете деятельности общественного объединения, действующего без образования юридического лица; направление в суд заявления о ликвидации юридического лица; направление иностранному агенту мотивированного решения о запрете осуществления на территории Российской Федерации заявленной для осуществления либо осуществляемой на территории Российской Федерации программы (ее части).

Кроме того, отмечается в документе, контролируемые лица, а также их уполномоченные представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля в рамках контрольных мероприятий, а также принимаемых ими решений о проведении контрольных мероприятий, актов проверки, предписаний об устранении выявленных нарушений в досудебном порядке.

Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях глава Минюста, его заместитель, к компетенции которого по распределению обязанностей отнесены вопросы государственного контроля, руководитель структурного подразделения министерства, к полномочиям которого отнесено осуществление государственного контроля, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством.