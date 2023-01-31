Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник провел встречу с послом США в Москве Линн Трейси, сообщили в МИД России.

"В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Накануне Трейси посетила МИД России для вручения верительных грамот. В ходе беседы с Рябковым новому послу США было заявлено о контрпродуктивности нынешнего курса Вашингтона в отношении России. "Было подчеркнуто: российская сторона ожидает, что посол в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, соблюдать наши нормы и обычаи, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания", - отметили в МИД РФ.

По итогам встречи на Смоленской площади в посольстве США, в свою очередь, заявили о том, что "посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами".