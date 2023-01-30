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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Новому послу США в МИД указали на контрпродуктивность курса Вашингтона

Новому послу США в МИД указали на контрпродуктивность курса Вашингтона
Визит нового посла США Линн Трейси в МИД РФ
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В российском МИД новому послу США Линн Трейси заявили о контрпродуктивности нынешнего курса Вашингтона в отношении России, заявили на Смоленской площади. Ранее сообщалось, что 30 января Трейси принял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями", - говорится в сообщении на сайте МИД.

"Было подчеркнуто: российская сторона ожидает, что посол в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, соблюдать наши нормы и обычаи, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания", - отметили в министерстве.

Линн Трейси США Москва Сергей Рябков
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