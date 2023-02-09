МИД заявил послу США, что нельзя через соцсети приглашать россиян учиться за границей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона передала посольству США в Москве ноту о недопустимости вмешательства во внутренние дела России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о ноте в адрес посла США Линн Трейси с предупреждением в адрес американских дипломатов.

"В том документе, о котором вы сказали, речь идет о предупреждении американской стороны относительно неприемлемых аспектов практики посольства здесь в РФ по использованию соцсетей в русле вмешательства в наши внутренние дела. Ну и также определенный сигнал послан в плане того, что нас не устраивает продолжающееся по сути дела рекрутирование, или, говоря более приземленно, к тому, чем занимаются наши американские коллеги, приглашение российских граждан, молодежи в том числе, рассмотреть возможность выезда за границу, в том числе, в образовательных целях", - сказал Рябков.

"Вот мы возражаем против этого в достаточно резкой форме, по поводу чего и была направлена упомянутая нота. И мы конечно ожидаем, что с американской стороны будут предприняты шаги, которые эти наши озабоченности устранят", - подчеркнул он.

Замминистра также сказал, что администрация президента США Джо Байдена загнала двусторонние отношения с Москвой в полный тупик. Ситуацию он назвал глубочайшим и беспрецедентным кризисом и отметил, что диалог с Вашингтоном продолжается "сугубо фрагментарно по нескольким буквально сюжетам, остальные направления заморожены по политическим мотивам".

По словам замминистра, "рассуждения наших американских визави о том, что кратчайший путь к дипломатии - это дальнейшие поставки вооружений и укрепление украинских позиций на поле боя, настолько абсурдны по своей извращенной логике, что, мне кажется, не требуют какого-то отдельного дополнительного разбора".

"Мы не видим готовности к альтернативному даже взгляду на происходящее, не говоря уже о каком-то изменении этой поведенческой модели, - отметил Рябков. - Поэтому, на данный момент, на сегодня, я не вижу каких-то перспектив для запуска продуктивного политического, политико-дипломатического процесса".

По его словам, состояние двусторонних отношений в том числе повлияло и на переговоры по договору о стратегических наступательных вооружениях. Россия поняла, что "дела как обычно, бизнес как всегда" в этой сфере невозможны, потому что это не безвоздушное пространство".

"Я не думаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим какую-то начинающуюся через стабилизацию тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США. Предпосылок для этого нет, - убежден Рябков. - В США сформировался консенсус элит на антироссийской почве, и там, по большому счету, здравомыслящих представителей политико-формирующих кругов можно пересчитать по пальцам руки. Остальные все сошлись в этом хоре тех, кто жаждет стратегического поражения РФ. Такого поражения не будет".