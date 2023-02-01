Росфинмониторинг сообщил о новом виде телефонных мошенников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг предупредил, что участились случаи, когда гражданам поступают звонки и электронные письма от имени этой службы с сообщением, что их средства заблокированы.

При этом им предлагают отменить блокировку за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению "справки о легализации").

Тем, кто получит подобное предложение, ведомство предложило не соглашаться и немедленно сообщить о мошенниках в правоохранительные органы, а также в дежурную службу Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг напоминает, что не имеет полномочий арестовывать денежные средства и иное имущество граждан, взимать платежи и не оказывает гражданам платные услуги по оформлению юридически значимых документов. Кроме того, ведомство не рассылает подобные письма и гражданам не звонит.