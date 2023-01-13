Путин поручил подготовить для банков правила выплат клиентам, обманутым мошенниками

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 июля рассмотреть возможность создания механизма выплаты банками и кредитными организациями компенсаций гражданам, у которых мошенники украли деньги со счетов.

Об этом говорится в одном из поручений, сформулированных после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в документе.

Законопроект № 197920-8 об обязанности банков и операторов по переводу средств возмещать клиентам деньги, которые сняли с их счетов мошенники, в сентябре внес в Госдуму председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для переводов внутри России компенсация должна быть выплачена за 30 дней, для трансграничных - за 60 дней.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов "антифрода" (anti-fraud, "борьба с мошенничеством") предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. "У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику", - обосновывается мера в пояснительных материалах.

"Антифрод система" - это комплекс мероприятий по оценке транзакций банков на степень вероятности мошенничества. Система применяет к каждой операции определенные критерии, и если та им не соответствует, то проверяет ее уже более тщательно и сигнализирует об этом.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением ряда технических положений.

В Минэкономразвития считают, что в законопроекте, следует установить минимальный порог суммы денежных средств, при превышении которого будет происходить возмещение. Как рассказал "Интерфаксу" 11 января источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, Минэкономразвития концептуально поддерживает положения законопроекта, направленные на снижение количества мошеннических операций и защиту интересов плательщиков.

"При этом есть риски, связанные с удлинением сроков проведения операций в связи с необходимостью сплошной проверки всех операций клиентов и дополнительными расходами операторов по переводу денежных средств", - пояснил источник. Кроме того, по его словам, удлинение сроков проведения операций на два дня при освобождении операторов по переводу средств от ответственности за убытки, возникшие в результате приостановления распоряжений клиента или отказа в его исполнении, создает дополнительные риски для клиентов и может приводить к нарушению ими сроков исполнения обязательств перед третьими лицами. В связи с этим в Минэкономразвития считают целесообразным рассмотреть вопрос установления минимального порога суммы денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств обязан осуществлять проверку на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.