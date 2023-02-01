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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Мурашко потребовал минимизировать употребление вейпов в РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Курение вейпов в России необходимо минимизировать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически (нужно) уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны", - сказал Мурашко в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

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"Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого и (принятия) более жесткого законодательства", - отметил министр.

По его словам, дети вовлекаются в курение вейпов в том числе из-за яркости продукции и использования вкусовых добавок.

"По сути дела (это) - процесс, который все равно влечет ущерб здоровью", - добавил Мурашко.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты парламента проработать вопрос о введении запрета на вейпы для детей школьного возраста.

Минздрав Михаил Мурашко
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