В Думу внесли поправки о создании особой экономической зоны на Курилах

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.

Поправки на заседании комитета представил директор департамента таможенной политики Минфина Никита Золкин, они предложены ко второму чтению законопроекта №1148254-7. В рамках первого чтения документ упрощал работу свободной таможенной зоны в рамках ОЭЗ, в том числе, и в Магаданской области.

"Пойду по законам, по блокам. Первый магаданский (проект поправок - ИФ), мы с него начали. Основное нововведение туда это то, что на Курилах создается особая экономическая зона, вводится новое понятие участника. То есть это не резидент в привычном понимании, то есть то, что он должен получать какие-то разрешительные документы. Тут, по сути, он реализует право на освобождение от налога на прибыль, дополнительно получает льготы по таможенному оформлению товаров и применению процедуры свободной таможенной зоны", - сказал Золкин.

По словам главы департамента, для участника ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые действуют в территориальной ОЭЗ в Магадане.

"Это большой блок поправок по Курилам, они вносятся в закон об ОЭЗ в Магадане. Почему туда вносятся, почему это не отдельный закон новый делается? Потому что в соответствии с правом ЕАЭС территориальных зон (созданных на основе отдельных законов - ИФ) может существовать только три штуки, соответственно, это - Крым, Магадан и Калининград, они уже определены, поэтому здесь мы были вынуждены присоединить Курилы к Магадану, чтобы они получили весь спектр послаблений таможенных, который предусмотрен для территориальных зон", - сказал представитель Минфина.

Речь идет о создании ОЭЗ и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. Предполагается, что особая экономическая зона на территории Курильских островов будет функционировать до 31 декабря 2046 г.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 28 февраля. В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

По сообщениям японских СМИ, в сентябре 2021 г. министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Япония не может принять российское предложение о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны.