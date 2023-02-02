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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

При пожаре в бытовках под Севастополем погибли строители трассы "Таврида"

При пожаре в бытовках под Севастополем погибли строители трассы "Таврида"
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В строительном модуле, который сгорел в поселке под Севастополем, жили строители трассы "Таврида", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе "Таврида" произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии.

"Это строительный городок "ДСК" - субподрядчика компании "ВАД". Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - добавил губернатор.

Пожар в двухэтажном строительном модуле, где проживали более 100 человек, в поселке Сахарная головка начался ночью. Площадь возгорания составила 200 кв. м, строение полностью уничтожено. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Последний участок федеральной трассы "Таврида" строится на въезде в Севастополь. Движение по нему планируется запустить весной.

Севастополь Михаил Развожаев Таврида
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