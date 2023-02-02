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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Восемь человек не выходят на связь после пожара под Севастополем

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Восемь человек, проживавших в строительном модуле в поселке под Севастополем, не выходят на связь после пожара, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.

"Есть информация о восьми людях, которые не выходят на связь. Пока по количеству погибших точной информации нет. Два человека поступили в городскую больницу с ожогами второй степени - средней тяжести", - сказал Кулагин в видеокомментарии, опубликованном в телеграм-канале правительства города.

Он уточнил, что среди этих восьмерых севастопольцев нет. По словам замгубернатора, власти города контактируют с работодателем пострадавших, чтобы определиться с оказанием социальной помощи.

Ранее сообщалось о семи погибших и двух пострадавших. Это строители федеральной трассы "Таврида". Бытовки принадлежали субподрядчику - ООО "ДСК". Разбор завалов продолжается.

Пожар в двухэтажном строительном модуле, где проживали более 100 человек, в поселке Сахарная головка начался в ночь на четверг. Площадь возгорания составила 200 кв. м, строение полностью уничтожено. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Севастополь
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