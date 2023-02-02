По факту пожара в бытовках в Севастополе возбуждено уголовное дело

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В связи с пожаром в строительных бытовках под Севастополем возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК), сообщили в управлении СК по Крыму и Севастополю.

Следственную группу возглавил руководитель управления Владимир Терентьев.

По последним данным, при пожаре в двухэтажном строительном модуле на улице Нефтяная погибли семь человек. Еще двое получили ожоги.

По данным следствия, всего в бытовках жили больше ста человек.

"В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться", - сказала журналистам представитель ГСУ Ольга Постнова.