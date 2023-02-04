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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в РФ составило 548 тыс.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных сейчас в России составляет 548 тысяч, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Это на 16 тысяч меньше, чем в начале года", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

При этом 27 января в аппарате вице-премьера сообщали о том, что в центрах занятости на учете состоят 542 тысячи безработных граждан. Таким образом, число зарегистрированных безработных за неделю выросло на шесть тысяч.

В аппарате вице-премьера сообщили, что в РФ фиксируется снижение количества сотрудников, находящихся в простое и числа граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели.

В свою очередь, как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, по программе субсидирования найма с начала этого года трудоустроены 1 198 граждан, что на 656 человек больше, чем неделю назад. Всего работодатели направили заявки на 22 тысячи рабочих мест.

Татьяна Голикова Минтруда Антон Котяков
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