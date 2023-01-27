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Голикова сообщила о продолжающемся сокращении регистрируемой безработицы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В России продолжает снижаться регистрируемая безработица, за неделю число безработных снизилось на 19 тысяч, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Продолжается снижение регистрируемой безработицы - в центрах на учете состоят 542 тысячи безработных граждан. За неделю их число снизилось на 19 тысяч человек", - сказала Голикова.

По ее словам, количество вакансий на портале "Работа России" за тот же период выросло на 50 тысяч и достигло 1,8 миллиона.

Фиксируется также снижение количества сотрудников, находящихся в простое, - с 85 тысяч до 79 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, за неделю не изменилось и составляет 75 тысяч человек.

Как уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, по программе субсидирования найма работодателями направлены заявки на 17 тысяч рабочих мест.

"Наибольшее их число заявлено в Москве - 2,6 тысячи, Тульской области - 1,9 тысячи, Саратовской и Омской областях - более 1 тысячи в каждой. С начала года первые 542 человека уже трудоустроены по программе", - отметил министр.

Татьяна Голикова Минтруда Антон Котяков Работа России
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