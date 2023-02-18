Число безработных граждан в России по итогам 2022 года сократилось на 13,8%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Численность безработных граждан в России за год снизилась почти на 14%, уровень безработицы на конец года достиг минимального значения в 3,7%, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"На конец года уровень безработицы достиг минимального за 2022 год значения - 3,7%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателей на начало года и на 0,5 процентных пункта ниже мартовских значений. В целом за год численность безработных граждан снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%", - сообщили в аппарате вице-премьера со ссылкой на подготовленный министерством труда и социальной защиты анализ рынка труда в целом за 2022 год.

Отмечается, что в региональном разрезе ситуация различается. Так, с марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился, в четырех регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах - уровень безработицы возрос. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области.

Согласно сообщению аппарата вице-премьера, в 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 млн граждан. Численность зарегистрированных безработных на конец 2022 года составила 564 тыс., в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек. Таким образом, уменьшение составило почти 30%.

Средняя продолжительность безработицы по стране, как уточнили в аппарате Голиковой, на конец 2022 года выросла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 4,6 за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составила порядка 3,5 месяцев.

Наибольшей востребованностью, согласно приведенным данным, пользуются специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере.

Число зарегистрированных безработных в РФ на настоящий момент составляет 559 тысяч, что на пять тысяч меньше, чем в начале года, сообщила Голикова. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне - 0,7%.

При этом 4 февраля в аппарате вице-премьера сообщали о том, что численность безработных граждан составляет 548 тыс. человек. Таким образом, число зарегистрированных безработных за две недели выросло на 11 тыс.