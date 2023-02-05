Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №4 стартовала в воскресенье с космодрома Байконур, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".

Запуск состоялся в 12:13 по Москве со стартовой площадки 81. Ракета совместно с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту геостационарный гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

По данным "Роскосмоса", масса аппарата составляет около 2,1 тонн, расчетный срок работы - 10 лет, спутник будет выведен на геостационарную орбиту в 35 786 км от Земли.

В настоящее время в системе "Электро", функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника: "Электро-Л" №2 (запущен 11 декабря 2015 года) и "Электро-Л" №3 (запущен 24 декабря 2019 года).