Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Ракета "Протон-М" вывела на промежуточную орбиту метеоспутник "Электро-Л"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" в воскресенье вывела на промежуточную орбиту гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4 после старта с космодрома Байконур.

Как следует из трансляции запуска, которую ведет "Роскосмос", примерно через 10 минут после старта произошло отделение спутника с разгонным блоком ДМ-03 от третьей ступени ракеты "Протон-М".

Разгонный блок ДМ-03 через шесть с половиной часов должен вывести спутник "Электро-Л" на целевую орбиту.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

Байконур Протон-М Электро-Л Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 9,4 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 4 февраля

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

МИД РФ обвинил ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 за сутки в РФ превысило 9,6 тыс. человек

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

В Белгородской области ввели бессрочный "желтый" уровень террористической опасности

В перечень иноагентов добавлены еще пять человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });