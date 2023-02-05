Ракета "Протон-М" вывела на промежуточную орбиту метеоспутник "Электро-Л"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" в воскресенье вывела на промежуточную орбиту гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4 после старта с космодрома Байконур.

Как следует из трансляции запуска, которую ведет "Роскосмос", примерно через 10 минут после старта произошло отделение спутника с разгонным блоком ДМ-03 от третьей ступени ракеты "Протон-М".

Разгонный блок ДМ-03 через шесть с половиной часов должен вывести спутник "Электро-Л" на целевую орбиту.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.