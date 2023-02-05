Запущенный с Байконура метеоспутник "Электро-Л" выведен на орбиту

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4, запущенный в воскресенье с космодрома Байконур, выведен на заданную орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 12:13 по московскому времени с площадки 81 космодрома Байконур. Спутник "Электро-Л" №4 будет на геостационарной орбите в 35 786 км от Земли.

Спутник предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

По данным "Роскосмоса", масса аппарата составляет около 2,1 тонн, расчётный срок работы - 10 лет.

В настоящее время в системе "Электро", функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника: "Электро-Л" № 2 (запущен 11 декабря 2015 года) и "Электро-Л" № 3 (запущен 24 декабря 2019 года).