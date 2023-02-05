Работа Керченской паромной переправы временно остановлена

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской паромной переправе временно остановлено из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В предыдущий раз переправа приостанавливала работу из-за тумана в ночь с 31 января на 1 февраля.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября 2022 года. Водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.