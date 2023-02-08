Более 170 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа из-за сильного ветра не работает уже третий день, за это время очередь из грузовиков со стороны Кубани выросла до 175 автомобилей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Возле Керченской паромной переправы функционируют 11 накопительных площадок, на которых находится 175 грузовиков. На месте скопления автомобилей от администрации Темрюкского района (Краснодарский край) развернуто четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 февраля из-за сильного ветра работа Керченской паромной переправы была временно остановлена.

6 февраля в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находилось 52 фуры, 7 февраля количество автомобилей, ожидающих отправку через паром, увеличилось до 92.