Путин выразил готовность помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с трагическими последствиями землетрясения в северных районах страны, заявил о готовности оказать помощь в ликвидации его последствий.

"Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", - говорится, в частности, в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Крупное землетрясение произошло в восточной части Турции и соседней Сирии в ночь на понедельник. Подземный удар произошел в турецкой провинции Газиантеп и ощущался в нескольких странах, включая Сирию и Ливан. По последним данным, в Турции погибли 284 человек, в Сирии - 237. Тысячи человек пострадали.

По данным геологической службы США, землетрясение стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда погибли 30 тыс. человек.