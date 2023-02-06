Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с последствиями землетрясения в Турции.

"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Крупное землетрясение произошло в восточной части Турции и соседней Сирии в ночь на понедельник. Подземный удар произошел в турецкой провинции Газиантеп и ощущался в нескольких странах, включая Сирию и Ливан. По последним данным, в Турции погибли 284 человек, в Сирии - 237. Тысячи человек пострадали.

По данным геологической службы США, землетрясение стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда погибли 30 тыс. человек.