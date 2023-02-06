Асад принял предложение Путина о помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Спасатели в поисках выживших после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сирии Башаром Асадом выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные жертвы, и "предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", сообщила пресс-служба Кремля.

"Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что "по соответствующим каналам российская сторона информировала также руководство Турции, которая существенно пострадала от этого масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь".

"Путин будет на этот счет сегодня разговаривать с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения.

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более 1 тыс. человек, в соседней Сирии - почти 600. Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшей катастрофой за последнее столетие. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 и последовавшие афтершоки привели к обрушению зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.